Новое видео THE LION’S DAUGHTER



Bath House, новое видео THE LION’S DAUGHTER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Bath House’, выход которого намечен на 13 октября:



Bath House (4:10)

Maximize Terror (3:24)

Your Pets Died on TV (4:19)

Liminal Blue (4:11)

Rerouted (4:22)

12-31-89 (4:47)

Crawler Night (5:12)

She Does Not Exist (3:40)

End Credits (5:19)







просмотров: 159