Кавер-версии JUDAS PRIEST, MINISTRY, NINE INCH NAILS от THE LION'S DAUGHTER



THE LION'S DAUGHTER выпустили ЕР с кавер-версиями, получивший название "Turbo Covers".



Трек-лист:



"Turbo Lover" (Judas Priest)

"Burning Inside (Ministry)

"Dog Shit" (GG Allin)

"Mr. Self Destruct" (Nine Inch Nails)

"Everyone I Went To High School With Is Dead" (Mr. Bungle)

"Negative Creep" (Nirvana)

Turbo Covers EP by The Lion's Daughter





