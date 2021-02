сегодня



Концертное видео DVNE



DVNE опубликовали концертное видео на композицию "Towers", которая взята из нового альбома "Etemen Ænka", выход которого намечен на 19 марта на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- digisleeve-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- raisin rouge marbled vinyl (EU exclusive - limited to 400 copies)

- grey / yellow-green marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- gold / black dust vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear / black dust vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- dark goldenrod marbled vinyl (US exclusive)

- clear ash gray marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист Etemen Ænka:



"Enûma Eliš"

"Towers"

"Court Of The Matriarch"

"Weighing Of The Heart"

"Omega Severer"

"Adræden"

"Sì-XIV"

"Mleccha"

"Asphodel"

"Satuya"







