Новое видео DVNE



"Towers", новое видео группы DVNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Etemen Ænka, выпущенного на Metal Blade Records:



"Enûma Eliš"

"Towers"

"Court Of The Matriarch"

"Weighing Of The Heart"

"Omega Severer"

"Adræden"

"Sì-XIV"

"Mleccha"

"Asphodel"

"Satuya"







