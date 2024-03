сегодня



Новое видео DVNE



"Plerõma", новое видео группы DVNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Voidkind, выходящего 19 апреля на Metal Blade Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- Burnt Skin Marble (US)

- White Black Marble (US)

- Dark Crimson Marbled (EU)

- 180g Black (EU)

- Grey Brown w/ Black Smoke (EU - ltd. 500)

- Crystal Clear (EU - ltd. 300)

- White/Black Dust (EU - ltd. 300)

- Clear w/ Black Smoke (Band Exclusive - ltd. 666 available here)

- Clear w/ Black, Red + Gold Splatter (Band Exclusive - ltd. 200 available here)



Трек-лист:



"Summa Blasphemia"

"Eleonora"

"Reaching For Telos"

"Reliquary"

"Path Of Dust"

"Sarmatæ"

"Path Of Ether"

"Abode Of The Perfect Soul"

"Plērōma"

"Cobalt Sun Necropolis"







