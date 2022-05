сегодня



Концертное видео DVNE



"Cycles Of Asphodel", концертное видео DVNE, доступно для просмотра ниже. Запись проходила на специальной сессии в марте в городе Эдинбург.



Сет-лист:



01. Weighing Of The Heart (Live)

02. Omega Severer (Live)

03. Asphodel (Live)

04. Satuya (Live)







