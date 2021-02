сегодня



Музыканты ANTHRAX и SHADOWS FALL в LIVING WRECKAGE



Jon Donais (ANTHRAX, SHADOWS FALL) и Matt Bachand (SHADOWS FALL, ACT OF DEFIANCE) объединились в новом коллективе LIVING WRECKAGE. Состав новой команды дополнили Jeff Gard (DEATH RAY VISION), Matt LeBreton (DOWNPOUR) и Jon Morency (LET US PREY). Релиз дебютного материала намечен на этот год. Продюсером записи выступает Shane Frisby (UNEARTH, BURY YOUR DEAD), за сведение Pete Rutcho (REVOCATION, FALLING IN REVERSE). Релиз дебютного материала намечен «в ближайшее время».







