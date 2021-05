сегодня



Новая песня LIVING WRECKAGE



"Breaking Point", новая песня группы LIVING WRECKAGE, в состав которой входят Jon Donais (ANTHRAX, SHADOWS FALL), Matt Bachand (SHADOWS FALL, ACT OF DEFIANCE), Jeff Gard (DEATH RAY VISION), Matt LeBreton (DOWNPOUR) и Jon Morency (LET US PREY), доступна ниже.













+1 -0



просмотров: 227