9 июн 2022



Новое видео LIVING WRECKAGE



"Endless War", новое видео группы LIVING WRECKAGE, в состав которой входят Jon Donais (ANTHRAX, SHADOWS FALL), Matt Bachand (SHADOWS FALL, ACT OF DEFIANCE), Jeff Gard (DEATH RAY VISION), Matt LeBreton (DOWNPOUR) и Jon Morency (LET US PREY), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выход которого намечен на 23 сентября на M-Theory Audio.







