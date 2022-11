15 ноя 2022



LIVING WRECKAGE исполнили ALICE IN CHAINS и AUDIOSLAVE



Видео с выступления LIVING WRECKAGE, в состав которой входят Jeff Gard (DEATH RAY VISION), Jon Donais (ANTHRAX, SHADOWS FALL), Matt LeBreton (DOWNPOUR), Matt Bachand (SHADOWS FALL, ACT OF DEFIANCE) и Jon Morency (LET US PREY), состоявшегося 22 октября в Geraldines Live Music Bar & Grill in Chicopee, Massachusetts, в рамках которого были исполнены кавер-версии ALICE IN CHAINS' "Man In The Box" и AUDIOSLAVE's "Show Me How To Live", доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 133