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Blackbriar

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Новое видео BLACKBRIAR



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"The Séance", новое видео BLACKBRIAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек войдёт в дебютную пластинку "The Cause Of Shipwreck", продюсером и сведением которой занимался Joost van den Broek в Sandlane Recording Facilities (Rijen, NED), а мастеринг выполнил Darius van Helfteren в Amsterdam Mastering. Выход альбома намечен на 23 апреля.




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