Новое видео BLACKBRIAR



"The Séance", новое видео BLACKBRIAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек войдёт в дебютную пластинку "The Cause Of Shipwreck", продюсером и сведением которой занимался Joost van den Broek в Sandlane Recording Facilities (Rijen, NED), а мастеринг выполнил Darius van Helfteren в Amsterdam Mastering. Выход альбома намечен на 23 апреля.







