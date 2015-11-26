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Новое видео BLACKBRIAR
"The Séance", новое видео BLACKBRIAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек войдёт в дебютную пластинку "The Cause Of Shipwreck", продюсером и сведением которой занимался Joost van den Broek в Sandlane Recording Facilities (Rijen, NED), а мастеринг выполнил Darius van Helfteren в Amsterdam Mastering. Выход альбома намечен на 23 апреля. |
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