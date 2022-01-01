Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*MOONSPELL отменили британский тур 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*Новое видео OBITUARY 10
*DEEP PURPLE в Польше 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 8
*ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA 7
*Умерла модель из клипов ZZ TOP, DAVID LEE ROTH, KISS 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*MOONSPELL отменили британский тур 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*Новое видео OBITUARY 10
[= ||| все новости группы



*

Blackbriar

*
| - |

|||| 18 ноя 2022

Новое видео BLACKBRIAR



zoom
"Crimson Faces", новое видео группы BLACKBRIAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на Nuclear Blast Records в следующем году.

Zora Cock: «Дорогие поклонники, мы так рады, что заключили партнерское соглашение с Nuclear Blast Records!!! Будучи независимой группой в течение многих лет, мы, наконец, нашли идеальный вариант, который воплощает наши мечты в жизнь! Объединение усилий с этим невероятным лейблом - огромный шаг для BLACKBRIAR! Мы обещаем вам много интересного, начиная с совершенно нового сингла, который выходит уже СЕЙЧАС! Слушайте "Crimson Faces" на всех музыкальных платформах, и дайте нам знать, что вы думаете! ❤ С любовью, BLACKBRIAR»

BLACKBRIAR Sign To Nuclear Blast Records, Release




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 383

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом