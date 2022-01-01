18 ноя 2022



Новое видео BLACKBRIAR



"Crimson Faces", новое видео группы BLACKBRIAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на Nuclear Blast Records в следующем году.



Zora Cock: «Дорогие поклонники, мы так рады, что заключили партнерское соглашение с Nuclear Blast Records!!! Будучи независимой группой в течение многих лет, мы, наконец, нашли идеальный вариант, который воплощает наши мечты в жизнь! Объединение усилий с этим невероятным лейблом - огромный шаг для BLACKBRIAR! Мы обещаем вам много интересного, начиная с совершенно нового сингла, который выходит уже СЕЙЧАС! Слушайте "Crimson Faces" на всех музыкальных платформах, и дайте нам знать, что вы думаете! ❤ С любовью, BLACKBRIAR»







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