сегодня



Новое видео BLACKBRIAR



"Cicada", новое видео BLACKBRIAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Dark Euphony", выход которого намечен на 29 сентября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



1. An Unwelcome Guest

2. Far Distant Land

3. Spirit of Forgetfulness

4. Bloody Footprints in the Snow

5. The Evergreen and The Weeping Tree

6. Cicada

7. My Soul´s Demise

8. We Make Mist

9. Thumbelina

10. Forever and a Day

11. Crimson Faces







+0 -0



просмотров: 119