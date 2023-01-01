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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 35
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
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*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Blackbriar

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|||| сегодня

Новое видео BLACKBRIAR



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Spirit of Forgetfulness, новое видео BLACKBRIAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Dark Euphony", выход которого состоялся 29 сентября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

1. An Unwelcome Guest
2. Far Distant Land
3. Spirit of Forgetfulness
4. Bloody Footprints in the Snow
5. The Evergreen and The Weeping Tree
6. Cicada
7. My Soul´s Demise
8. We Make Mist
9. Thumbelina
10. Forever and a Day
11. Crimson Faces




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