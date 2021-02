сегодня



Новое видео EINHERJER



“West Coast Groove”, новое видео группы EINHERJER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома North Star, выходящего 26 февраля на Napalm Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- LP Gatefold Vinyl Marble Green transparent with black + Slipmat + Poster - strictly limited to 200 copies (Napalm Records mailorder only)

- LP Gatefold Vinyl Gold – strictly limited to 300 copies (Napalm Records mailorder only)

- LP Gatefold Vinyl Red

- LP Gatefold Vinyl Black

- 1 CD Digipack

- Digital album



Трек-лист:



"The Blood And The Iron"

"Stars"

"West Coast Groove"

"Ascension"

"Higher Fire"

"Echoes In Blood"

"Listen To The Graves"

"Chasing The Serpent"







