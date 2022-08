сегодня



Концертный трек EINHERJER



EINHERJER пятого августа на Napalm Records выпустят первый концертный релиз "Norse And Dangerous (Live… From The Land Of Legends)", который будет доступен на виниле тиражом в 300 копий и в цифровом варианте.



Трек-лист:



1. West Coast Groove

2. The Spirit Of A Thousand Years

3. The Blood & The Iron

4. Kill The Flame

5. Nidstong

6. Stars

7. Mine Våpen Mine Ord

8. Nord & Ner

9. Spre Vingene

10. Ballad Of The Swords

11. Dragons Of The North

12. Ironbound

13. Far Far North



Фрагмент из этого релиза, “Dragons of the North”, доступен ниже. http://www.einherjer.com







