Обучающее видео от EINHERJER



EINHERJER опубликовали обучающее видео к "The Blood And The Iron". Эта песня взята из альбома "North Star", выходящего 26 февраля на Napalm Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- LP Gatefold Vinyl Marble Green transparent with black + Slipmat + Poster - strictly limited to 200 copies (Napalm Records mailorder only)

- LP Gatefold Vinyl Gold – strictly limited to 300 copies (Napalm Records mailorder only)

- LP Gatefold Vinyl Red

- LP Gatefold Vinyl Black

- 1 CD Digipack

- Digital album



Трек-лист:



"The Blood And The Iron"

"Stars"

"West Coast Groove"

"Ascension"

"Higher Fire"

"Echoes In Blood"

"Listen To The Graves"

"Chasing The Serpent"







