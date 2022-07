сегодня



Видео с текстом от EINHERJER



EINHERJER пятого августа на Napalm Records выпустят первый концертный релиз "Norse And Dangerous (Live… From The Land Of Legends)", который будет доступен на виниле тиражом в 300 копий и в цифровом варианте.



Трек-лист:



1. West Coast Groove

2. The Spirit Of A Thousand Years

3. The Blood & The Iron

4. Kill The Flame

5. Nidstong

6. Stars

7. Mine Våpen Mine Ord

8. Nord & Ner

9. Spre Vingene

10. Ballad Of The Swords

11. Dragons Of The North

12. Ironbound

13. Far Far North



Видео с текстом к Far Far North доступно ниже. http://www.einherjer.com







