Новое видео BLACK ORCHID EMPIRE



BLACK ORCHID EMPIRE шестнадцатого апреля выпустят "Live In The Studio" на Long Branch Records. В ЕР войдёт по треку из каждого альбома:



"Pray To The Creature"

"Come In"

"Motorcade"



Видео на "Pray To The Creature" доступно ниже.







