Новая песня BLACK ORCHID EMPIRE



“Glory To The King”, новая песня группы BLACK ORCHID EMPIRE, доступна ниже. Эта песня взята из альбома "Tempus Veritas", выходящего 14 апреля на Season Of Mist.



Трек-лист:



“Tempus Veritas”

“Hydrogen”

“The Raven”

“Last Ronin”

“Scarlet Haze”

“Deny The Sun”

“Glory To The King”

“Summit”

“Weakness”

“Vesuvius”

“Latimer”







