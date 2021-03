сегодня



Новое видео BLACK ORCHID EMPIRE



"Come In", новое видео группы BLACK ORCHID EMPIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Live In The Studio", выходящего 16 апреля на Long Branch Records.



Трек-лист:



"Pray To The Creature"

"Come In"

"Motorcade"







