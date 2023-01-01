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Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
71
XXV — бабка ягодка опять!
63
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
40
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29
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Visual Kei
Wave
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с
по
Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
71
XXV — бабка ягодка опять!
63
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
40
Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»
29
Новое видео OVERKILL
24
все новости группы
Black Orchid Empire
Великобритания
-
http://www.blackorchidempire.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/blackorchidempire/
16 апр 2023
:
Новый альбом BLACK ORCHID EMPIRE доступен для прослушивания
28 мар 2023
:
Новая песня BLACK ORCHID EMPIRE
4 мар 2023
:
Новая песня BLACK ORCHID EMPIRE
3 фев 2023
:
Новое видео BLACK ORCHID EMPIRE
19 май 2022
:
BLACK ORCHID EMPIRE на Season Of Mist
20 мар 2021
:
Новое видео BLACK ORCHID EMPIRE
26 фев 2021
:
Новое видео BLACK ORCHID EMPIRE
1 апр 2016
:
Новое видео BLACK ORCHID EMPIRE
сегодня
Новый альбом BLACK ORCHID EMPIRE доступен для прослушивания
Tempus Veritas, новый альбом BLACK ORCHID EMPIRE, доступен для прослушивания ниже.
http://www.blackorchidempire.com/
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Сообщений нет