Обучающее видео от THE L.A. MAYBE



Группа THE L.A. MAYBE, в состав которой входит вокалист Alvi Robinson чуть было не попавший в состав AC/DC в 2016 году, опубликовали обучающее видео к дебютному синглу "Mr. Danger".







