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The L.A. Maybe

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|||| 7 май 2021

Видео с текстом от THE L.A. MAYBE



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"Peace Of Mind", новое видео с текстом от группы THE L.A. MAYBE, в состав которой входит вокалист Alvi Robinson, чуть было не попавший в состав AC/DC в 2016 году, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dirty Damn Tricks", выпущенного 26 марта:

"Mr. Danger"
"Sucker Punch"
"Oh Sugar"
"She's Reckless"
"Peace Of Mind"
"When I'm Gone"
"Take Me Away"
"Sweet"
"Fake"
"Up Next To You"

THE L.A. MAYBE Unveil "Peace Of Mind" Lyric Video



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