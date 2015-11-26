7 май 2021



Видео с текстом от THE L.A. MAYBE



"Peace Of Mind", новое видео с текстом от группы THE L.A. MAYBE, в состав которой входит вокалист Alvi Robinson, чуть было не попавший в состав AC/DC в 2016 году, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dirty Damn Tricks", выпущенного 26 марта:



"Mr. Danger"

"Sucker Punch"

"Oh Sugar"

"She's Reckless"

"Peace Of Mind"

"When I'm Gone"

"Take Me Away"

"Sweet"

"Fake"

"Up Next To You"

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