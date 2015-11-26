Новое видео THE L.A. MAYBE

"Oh Sugar" новое видео группы THE L.A. MAYBE, в состав которой входит вокалист Alvi Robinson, чуть было не попавший в состав AC/DC в 2016 году, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dirty Damn Tricks", выпущенного 26 марта:
"Mr. Danger"
"Sucker Punch"
"Oh Sugar"
"She's Reckless"
"Peace Of Mind"
"When I'm Gone"
"Take Me Away"
"Sweet"
"Fake"
"Up Next To You"
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