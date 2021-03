сегодня



Новое видео THE L.A. MAYBE



"Sucker Punch", новое видео группы THE L.A. MAYBE, в состав которой входит вокалист Alvi Robinson, чуть было не попавший в состав AC/DC в 2016 году, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dirty Damn Tricks", выходящего 26 марта.







