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Pistols At Dawn

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Новое видео PISTOLS AT DAWN



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"Voices", новое видео группы PISTOLS AT DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР Nocturnal Youth , выходящего седьмого мая. Продюсером материала был Jeff Tomei (Smashing Pumpkins, Matchbox 20), мастеринг проводил Maor Appelbaum (Faith No More).

Трек-лист:

"Voices"
"Crown"
"Now Is The Time"
"Gone Black"

Atlanta Hard Rockers PISTOLS AT DAWN Announce Debut EP, Reveal Video For



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