Новое видео PISTOLS AT DAWN



"Voices", новое видео группы PISTOLS AT DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР Nocturnal Youth , выходящего седьмого мая. Продюсером материала был Jeff Tomei (Smashing Pumpkins, Matchbox 20), мастеринг проводил Maor Appelbaum (Faith No More).



Трек-лист:



"Voices"

"Crown"

"Now Is The Time"

"Gone Black"







