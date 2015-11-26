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Новое видео PISTOLS AT DAWN
"Voices", новое видео группы PISTOLS AT DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР Nocturnal Youth , выходящего седьмого мая. Продюсером материала был Jeff Tomei (Smashing Pumpkins, Matchbox 20), мастеринг проводил Maor Appelbaum (Faith No More).
Трек-лист:
"Voices"
"Crown"
"Now Is The Time"
"Gone Black"
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