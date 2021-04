14 апр 2021



Новая песня PISTOLS AT DAWN



"Crown", новая песня группы PISTOLS AT DAWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Nocturnal Youth, выход которого запланирован на седьмое мая:



"Voices"

"Crown"

"Now Is The Time"

"Gone Black"







+0 -0



просмотров: 100