сегодня



PISTOLS AT DAWN выпустили ЕР



PISTOLS AT DAWN собственными усилиями выпустили дебютный ЕР "Nocturnal Youth", включающий трек “Now Is The Time”. Видео на эту композицию за три дня набрало более ста тысяч просмотров. Запись ЕР проходила с продюсером Jeff'ом Tomei (Smashing Pumpkins, Matchbox 20), мастеринг проводил Maor Appelbaum (Faith No More).



Трек-лист:



"Voices"

"Crown"

"Now Is The Time"

"Gone Black"







