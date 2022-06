сегодня



Новое видео PISTOLS AT DAWN



"The Truth", новое видео группы PISTOLS AT DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ascension, выходящего 19 августа на Megaforce/MRI Entertainment:



"Under The Surface"

"Fly"

"Keep Me Guessing"

"For You"

"The Truth"

"Gravity"

"Get Away"

"Dictator"







