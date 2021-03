сегодня



Кавер-версия STEVE VAI от UNLUCKY MORPHEUS



UNLUCKY MORPHEUS представили видео на собственное прочтение композиции STEVE VAI "For the Love of God". Этот трек вошёл в новый альбом кавер-версий "Loud Playing Workshop".



Трек-лист:



"Far Beyond The Sun" (Yngwie Malmsteen)

"The Dance of Eternity" (Dream Theater)

"Into the Arena" (Michael Schenker)

"Hundreds Of Thousands" (Tony MacAlpine)

"Scarified" (Racer X)

"Eruption" (Eddie Van Halen)

"For the Love of God" (Steve Vai)

"Technical Difficulties" (Racer X)

"17th Century Chicken Pickin'" (Chris Impellitteri)







+0 -0



просмотров: 139