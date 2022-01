сегодня



Фрагмент концертного релиза UNLUCKY MORPHEUS



UNLUCKY MORPHEUS девятого марта на Blu-ray и 2CD выпустят концертный релиз, запись которого проходила в Toyosu PIT первого октября 2021 года. Фрагмент из него, “‘M’ Revolution”, доступен ниже.



Трек-лист:



CD1

“Unfinished”

“Unending Sorceress”

“Near The End”

“Cage Bird”

“Salome”

“Make Your Choice”

“Top Of The ‘M’”

“Dogura Magura”

Violin Solo

“Carry On Singing To The Sky”

“‘M’ Revolution”

Bass Solo

“Spartan Army”

“Wings”





CD2

“Wishing Ark”

“Vampir”

“Opfer”

“La Voix Du Sang”

“Phantom Blood”

“Angreifer”

“Change Of Generation”

“Knight Of Sword”

Drum Solo

“Black Pentagram”







+0 -0



просмотров: 74