Новое видео UNLUCKY MORPHEUS



"M" Anthem, новое видео UNLUCKY MORPHEUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбом "evolution", выходящего 27 апреля:



01. evolution

02. "M" Anthem

03. アマリリス

04. Welcome to Valhalla

05. 誰が為に

06. Wer ist Faust?

07. The Black Death Mansion Murders

08. Serene Evil

09. "M" Revolution

10. 夢幻







просмотров: 163