15 авг 2022



Новое видео UNLUCKY MORPHEUS



The Black Death Mansion Murders, новое видео UNLUCKY MORPHEUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбом "evolution", выпущеного 27 апреля:



01. evolution

02. "M" Anthem

03. アマリリス

04. Welcome to Valhalla

05. 誰が為に

06. Wer ist Faust?

07. The Black Death Mansion Murders

08. Serene Evil

09. "M" Revolution

10. 夢幻







