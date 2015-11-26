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Музыканты L.A. GUNS, QUIET RIOT, ARMORED SAINT, MERCYFUL FATE в SOCIAL DISORDER



AFM Records подписали контракт с новой супергруппой SOCIAL DISORDER. Ее возглавляет шведский музыкант, бас-гитарист и автор песен, Anders LA Rönnblom, известный как основатель Killer Bee и X-Romance, а также как часть проекта Wolfpakk. Ему удалось собрать в рамках SOCIAL DISORDER множество известных на мировой арене музыкантов.



В частности, в SOCIAL DISORDER вовлечены такие звезды как Tracii Guns (Guns ‘n’ Roses, LA Guns), Rudy Sarzo (Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake), Jeff Duncan (Armored Saint, Odin), Dave Stone (Rainbow), Snowy Shaw (King Diamond, Dream Evil, Mercyful Fate), Shawn Duncan (DC4, Odin), Leif Ehlin (Perfect Plan). А на роль фронтмена был найден доселе малоизвестный, но прекрасный вокалист Thomas Nordin, который с блеском исполняет партии для нового альбома в жанре мелодичного хард рока.



Альбом SOCIAL DISORDER увидит свет в течение этого года. Концепция работы посвящена нелегкой судьбе Андерса, его борьбе с алкоголизмом и триумфальному возвращению к нормальной жизни и творчеству.



По мнению AFM Records: "Подписать такую группу как SOCIAL DISORDER, которая только готовится совершить свой дебют, это определенный риск, но мы решили его принять. Над этим материалом работали настоящие ветераны рока, которые прошли множество концертов, записей и трудностей на своем пути. Этот опыт отражен в песнях Андерса. Это постоянная игра чувств и эмоций взлетов и падений, мы очень благодарны Андерсу, что он дал всем нам такую прекрасную возможность заглянуть в глубину души настоящего творца".







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