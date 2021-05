Видео с текстом от SOCIAL DISORDER

сегодня



"Love 2 Be Hated", новое видео с текстом от группы SOCIAL DISORDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Love 2 Be Hated", выходящего 18 июня на AFM Records.



Трек-лист:



"Windy Road"

"Dreaming"

"Scars"

"Love 2 Be Hated"

"Raise A Glass"

"Sail Away"

"Down On My Knees"

"Out Of Love"

"The One"

"Wings Of Serenity"



Состав:



Anders LA Rönnblom - Bass & Rhythm Guitar (Killer Bee, X-Romance, Wolfpakk)

Thomas Nordin - Vocals

Tracii Guns - Lead & Rhythm Guitar (Guns N’ Roses, L.A. Guns)

Shawn Duncan - Drums (DC4, Odin)

Rudy Sarzo - Bass Guitar (Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake)

Jeff Duncan - Lead & Rhythm Guitar (Armored Saint, Odin)

Snowy Shaw - Drums (King Diamond, Dream Evil, Mercyful Fate)

Dave Stone - Keyboard (Rainbow, Max Webster)

Leif Ehlin - Keyboard (Perfect Plan)

Johan Niskanen - Lead & Rhythm Guitar (Dust)

Fredrik Tjerneld - Lead Guitar (X-Romance)

Thomas Widmark - Keyboard (X-Romance)

Kenta Karlbom - Drums (X-Romance, Goatess)







