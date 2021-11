Новое видео SOCIAL DISORDER

сегодня



"Raise A Glass", новое видео группы SOCIAL DISORDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Love 2 Be Hated:



"Windy Road"

"Dreaming"

"Scars"

"Love 2 Be Hated"

"Raise A Glass"

"Sail Away"

"Down On My Knees"

"Out Of Love"

"The One"

"Wings Of Serenity"







