сегодня



Новое видео SOCIAL DISORDER



Dancing In The Rain, новое видео группы SOCIAL DISORDER, в состав которой входят Anders La Rönnblom (X-Romance), Tracii Guns (LA GUNS), Leif Ehlin (PERFECT PLAN), Shawn Duncan (LA GUNS), David Stone (RAINBOW), Thomas Nordin (SOLID BASE) и Rudy Sarzo (WHITESNAKE, OZZY etc.), доступно для просмотра ниже.







+0 -0



просмотров: 202