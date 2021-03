сегодня



Новое видео ALBERTO RIGONI



"Masked Souls", новое видео ALBERTO RIGONI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома For The Love Of Bass:



Трек-лист:



"Drops Of Memories" (feat. Tony Franklin)

"In The Loop" (feat. David Pastorius)

"Dreamers" (feat. Michael Manring)

"Alone In The Dark" (feat. Doug Wimbish)

"Paranoia" (feat. Cody Wright)

"The Maze" (feat. Mohini Dey)

"Masked Souls" (feat. Nathan East & Michael Manring)

"Social Distortion" (feat. Adam Nitti)

"Mad World" bass cover (feat. Leland Sklar)

"Killers" (feat. Lars Lehmann)

"Misirlou" bass cover (feat. Lars Lehmann)

"Lost" (feat. Adam Nitti)







+0 -1



просмотров: 113