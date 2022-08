сегодня



Новая песня ALBERTO RIGONI & MICHAEL MANRING



"No Escape", новая песня группы ALBERTO RIGONI & MICHAEL MANRING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Grains Of Sand", выход которого запланирован на 15 сентября.



Трек-лист:



"Orphaned Land"

"Grains Of Sand" (ft. Billy Sheehan)

"Seven" (feat. Bryan Beller)

"Parallels" (ft. Michael LePond)

"Bass Lullaby"

"InstruMind" (ft. Lars Lehmann)

"Carpathia"

"No Escape" (ft. Adam Nitti)

"Angels" (ft. Stu Hamm)







