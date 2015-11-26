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Alberto Rigoni

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|||| 27 дек 2021

JORDAN RUDESS и MARK ZONDER в новом видео ALBERTO RIGONI



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ALBERTO RIGONI (Natural Born Machine, Vivaldi Metal Project) опубликовал видео исполнения композиции "L'Origin du Monde" при участии Jordan Rudess (Dream Theater) и Mark Zonder (ex-Fates Warning). Это трек вошел в новую студийную работу Songs For Souls, выходящую 15 января.

ALBERTO RIGONI Releases "L'Origin du Monde" Featuring JORDAN RUDESS And MARK ZONDER; Official Performance Video Available



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