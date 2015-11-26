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Alberto Rigoni

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Новое видео ALBERTO RIGONI



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Видео того, как ALBERTO RIGONI (BAD AS, NATURAL BORN MACHINE, Bassists Alliance Project, Vivaldi Metal Project и т. д.), EDOARDO TADDEI на гитаре, MARK ZONDER на ударных исполняют "Keep on Fighting", доступно ниже. Этот трек включён в сольную работу “Songs for Souls”, выпущенную в память о его отце, 15 января.




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