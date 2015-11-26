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*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
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*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 22
*Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO 20
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Crowbar

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24 мар 2021 : 		 Альбом CROWBAR вышел на виниле

5 фев 2021 : 		 Новый стрим от CROWBAR

29 сен 2020 : 		 Новый стрим от CROWBAR

17 май 2020 : 		 Гитарист CROWBAR «очень доволен» новым альбомом

13 фев 2020 : 		 Новый материал CROWBAR получается отличным

7 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

12 июл 2019 : 		 Видео с выступления CROWBAR

7 июл 2018 : 		 Из CROWBAR вновь ушел басист

28 дек 2017 : 		 Вокалист CROWBAR о смерти Лемми

1 ноя 2016 : 		 Новое видео CROWBAR

20 окт 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

29 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

2 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

30 авг 2016 : 		 Обложка нового альбома CROWBAR

24 авг 2016 : 		 Новый альбом CROWBAR выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Взяла ли METALLICA идею оформления у CROWBAR?

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления CROWBAR

14 июн 2016 : 		 JEFF GOLDEN был уволен из CROWBAR

6 июн 2016 : 		 В CROWBAR вернулся оригинальный басист

6 июн 2016 : 		 CROWBAR расстались с басистом

26 май 2016 : 		 CROWBAR в студии

18 апр 2016 : 		 KIRK WINDSTEIN о новом альбоме CROWBAR: «Он будет полон ярости и тяжести, как первые работы»

16 фев 2016 : 		 Гитарист CROWBAR обещает «ощущение возврата к корням»

29 янв 2016 : 		 CROWBAR начнут запись в феврале

8 янв 2016 : 		 Фронтмен CROWBAR обвинил Обаму в лицемерии

16 дек 2015 : 		 У CROWBAR есть четыре новые песни
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|||| сегодня

Альбом CROWBAR вышел на виниле



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Entertainment One (eOne) выпустили лимитированную виниловую версию альбома CROWBAR "Time Heals Nothing".

CROWBAR - eOne Issues Limited Edition Vinyl Repressing Of Time Heals Nothing Album



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