сегодня



Новое видео CROWBAR



"Chemical Godz", новое видео группы CROWBAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zero And Below", выходящего четвертого марта на MNRK Heavy (formerly eOne Music).



Трек-лист:



01. The Fear That Binds You



02. Her Evil Is Sacred



03. Confess To Nothing



04. Chemical Godz



05. Denial Of The Truth



06. Bleeding From Every Hole



07. It's Always Worth The Gain



08. Crush Negativity



09. Reanimating A Lie



10. Zero And Below













+0 -0



( 1 ) просмотров: 142