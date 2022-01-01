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Вокалист CROWBAR : «Не фанат вакцины, но укололся»



Kirk Windstein в рамках недавней беседы обсудил, как пандемия может повлиять на будущее турне с SEPULTURA и SACRED REICH:



«Кажется... Они начинают говорить — и они говорят не только о Луизиане или районе Нового Орлеана; они говорят обо всех Соединенных Штатах, — что, по их мнению, это мы должны достичь плато. Вирус распространяется так быстро, он настолько чертовски заразен, что... Одно из двух: либо мы буквально перекроем всю страну, либо люди получат свои чёртовы вакцины, нравится им это или нет.



Я не был большим поклонником всего этого — признаюсь, — но я полностью вакцинирован и горжусь этим. Я заразился COVID — и мой барабанщик тоже — во время тура с MUNICIPAL WASTE. Это не вина этих ребят, но мы заразились. И это был далеко не пикник, скажу я вам; это было не весело. Но с этим покончено.



Я знаю, что это одна из тех задач, которая стоит перед всеми — носить маску, дистанцироваться от общества, держать свои грёбаные руки чистыми. Если не чувствуешь себя хорошо, сиди дома».



По его словам, у него просто «нет выбора», кроме как сделать прививку от COVID-19, если он хочет играть в других частях света:



«Если бы я работал в продуктовом [магазине] на углу, и это была бы моя работа, и я никогда не хотел бы путешествовать или куда-то ехать, кто знает, что бы я сделал?. Но я люблю путешествовать. И я люблю путешествовать по миру; я люблю играть. Скажете мне сделать два укола — я сделаю два укола. Скажешь мне сделать три — я сделаю три. Всё, что потребуется. Такова реальность. Чего бы мне это ни стоило, чтобы защитить себя и окружающих, я сделаю всё, что в моих силах».













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