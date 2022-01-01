Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 51
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 26
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 20
*Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!» 20
[= ||| все новости группы



*

Crowbar

*



21 фев 2022 : 		 Вокалист CROWBAR: «Не фанат вакцины, но укололся»

10 дек 2021 : 		 Новое видео CROWBAR

24 мар 2021 : 		 Альбом CROWBAR вышел на виниле

5 фев 2021 : 		 Новый стрим от CROWBAR

29 сен 2020 : 		 Новый стрим от CROWBAR

17 май 2020 : 		 Гитарист CROWBAR «очень доволен» новым альбомом

13 фев 2020 : 		 Новый материал CROWBAR получается отличным

7 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

12 июл 2019 : 		 Видео с выступления CROWBAR

7 июл 2018 : 		 Из CROWBAR вновь ушел басист

28 дек 2017 : 		 Вокалист CROWBAR о смерти Лемми

1 ноя 2016 : 		 Новое видео CROWBAR

20 окт 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

29 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

2 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

30 авг 2016 : 		 Обложка нового альбома CROWBAR

24 авг 2016 : 		 Новый альбом CROWBAR выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Взяла ли METALLICA идею оформления у CROWBAR?

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления CROWBAR

14 июн 2016 : 		 JEFF GOLDEN был уволен из CROWBAR

6 июн 2016 : 		 В CROWBAR вернулся оригинальный басист

6 июн 2016 : 		 CROWBAR расстались с басистом

26 май 2016 : 		 CROWBAR в студии

18 апр 2016 : 		 KIRK WINDSTEIN о новом альбоме CROWBAR: «Он будет полон ярости и тяжести, как первые работы»

16 фев 2016 : 		 Гитарист CROWBAR обещает «ощущение возврата к корням»

29 янв 2016 : 		 CROWBAR начнут запись в феврале
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист CROWBAR: «Не фанат вакцины, но укололся»



zoom
Kirk Windstein в рамках недавней беседы обсудил, как пандемия может повлиять на будущее турне с SEPULTURA и SACRED REICH:

«Кажется... Они начинают говорить — и они говорят не только о Луизиане или районе Нового Орлеана; они говорят обо всех Соединенных Штатах, — что, по их мнению, это мы должны достичь плато. Вирус распространяется так быстро, он настолько чертовски заразен, что... Одно из двух: либо мы буквально перекроем всю страну, либо люди получат свои чёртовы вакцины, нравится им это или нет.

Я не был большим поклонником всего этого — признаюсь, — но я полностью вакцинирован и горжусь этим. Я заразился COVID — и мой барабанщик тоже — во время тура с MUNICIPAL WASTE. Это не вина этих ребят, но мы заразились. И это был далеко не пикник, скажу я вам; это было не весело. Но с этим покончено.

Я знаю, что это одна из тех задач, которая стоит перед всеми — носить маску, дистанцироваться от общества, держать свои грёбаные руки чистыми. Если не чувствуешь себя хорошо, сиди дома».

По его словам, у него просто «нет выбора», кроме как сделать прививку от COVID-19, если он хочет играть в других частях света:

«Если бы я работал в продуктовом [магазине] на углу, и это была бы моя работа, и я никогда не хотел бы путешествовать или куда-то ехать, кто знает, что бы я сделал?. Но я люблю путешествовать. И я люблю путешествовать по миру; я люблю играть. Скажете мне сделать два укола — я сделаю два укола. Скажешь мне сделать три — я сделаю три. Всё, что потребуется. Такова реальность. Чего бы мне это ни стоило, чтобы защитить себя и окружающих, я сделаю всё, что в моих силах».

CROWBAR





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )
21 фев 2022, 12:40
Хуясе, татуха Type O Negative на кисти, никогда бы не подумал, что Кирк их поклонник.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 303

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом