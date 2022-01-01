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Crowbar

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Новое видео CROWBAR



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"Bleeding From Every Hole", новое видео группы CROWBAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zero And Below", выходящего четвертого марта на MNRK Heavy.

Трек-лист:

01. The Fear That Binds You

02. Her Evil Is Sacred

03. Confess To Nothing

04. Chemical Godz

05. Denial Of The Truth

06. Bleeding From Every Hole

07. It's Always Worth The Gain

08. Crush Negativity

09. Reanimating A Lie

10. Zero And Below

CROWBAR Drops Music Video For New Song 'Bleeding From Every Hole'








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