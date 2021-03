сегодня



TODD MICHAEL HALL выпустит сольную работу весной



Вокалист RIOT V TODD MICHAEL HALL седьмого мая на Rat Pak Records выпустит первый сольный альбом, в записи которого в качестве специального гостя принимал участие Kurdt Vanderhoof из METAL CHURCH:



"Overdrive"

"Let Loose Tonight"

"All On The Line"

"Running After You"

"Love Rain Down"

"Sonic Healing"

"Like No Other"

"Somebody’s Fool"

"To The Bone"

"Long Lost Rock & Rollers"



Электронная открытка доступна ниже.







