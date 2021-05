сегодня



Новое видео TODD MICHAEL HALL



“Let Loose Tonight”, новое видео TODD MICHAEL HALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sonic Healing", выходящего седьмого мая на Rat Pak Records.



Трек-лист:



01. Overdrive



02. Let Loose Tonight



03. All On The Line



04. Running After You



05. Love Rain Down



06. Sonic Healing



07. Like No Other



08. Somebody's Fool



09. To The Bone



10. Long Lost Rock & Rollers







