сегодня



Новый альбом TODD MICHAEL HALL выйдет осенью



TODD MICHAEL HALL выпустит новую работу, получившую название Off The Rails, 18 октября на Rat Pak Records. Продюсером материала выступил Kurdt Vanderhoof:



«За последние несколько лет произошло несколько сумасшедших событий, так что Off The Rails показался отличным названием для нового альбома. Неважно, насколько сумасшедшей становится жизнь, музыка всегда способна вернуть нас в нужное русло, и люди найдут в моем новом альбоме общую поднимающую настроение тему.



Нам с Kurdt'ом так понравилось работать вместе над первым альбомом (Sonic Healing), что мы оба захотели создать второй альбом. В «Off The Rails» та же потрясающая энергия классического рока с отличными риффами и мелодичным вокалом, но с чуть большим количеством эмоций»



Трек-лист:



"Are You With Me"

"The Doctor"

"Start With Love"

"Sitting On Top Of The World"

"Part Of Me"

"Off The Rails"

"Time & Place"

"Can't Get Enough"

"Roll Me Over"

"Gone"

"Lone Wolf" (bonus track) [CD & download only]

"One Moment" (bonus track) [CD & download only]







+0 -0



просмотров: 68