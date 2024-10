сегодня



TODD MICHAEL HALL представил новое видео



"Off The Rails", новое видео TODD MICHAEL HALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома , Off The Rails, выходящего 18 октября на Rat Pak Records:



"Are You With Me"

"The Doctor"

"Start With Love"

"Sitting On Top Of The World"

"Part Of Me"

"Off The Rails"

"Time & Place"

"Can't Get Enough"

"Roll Me Over"

"Gone"

"Lone Wolf" (bonus track) [CD & download only]

"One Moment" (bonus track) [CD & download only]











просмотров: 75